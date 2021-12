Miracolo di Natale a Torino | neonato operato durante il parto per un tumore nel cuore

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Affetto da un rarocardiaco fetale, che non gli avrebbe permesso di respirare appena al mondo, unè stato intubato quando era attaccato alla placenta della mamma eil ...

UndiUndi, reso possibile dal gioco di squadra dell'équipe intervenuta, che fa della Città della Salute uno dei pochi centri in grado di trattare in modo adeguato ...Torino - Affetto da un raro tumore cardiaco fetale, che non gli avrebbe permesso di respirare appena al mondo, un neonato è stato intubato quando era attaccato alla placenta della mamma e operato ...«È il più bel regalo di Natale che uno può immaginare. Sono felice e grata di questo miracolo». Sono le parole della mamma del piccolo Pietro. «Quando vedi un bimbo così piccolo nell’incubatrice, con ...Operato mentre era ancora attaccato alla placenta della mamma è vivo grazie a un intervento di avanguardia. Un feto, affetto da un raro ...