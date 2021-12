Mascherine obbligatorie e Green pass ridotto: via libera a decreto Natale. Tutte le regole (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – Green pass valido 6 mesi, obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, mascherina Ffp2 obbligatoria al cinema, al teatro, allo stadio, sui mezzi pubblici. Sono le misure per arginare la diffusione della variante Omicron e dei contagi covid secondo il decreto Natale, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Tra le misure, il super Green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, chiuse le discoteche. Green pass, DURATA 6 MESI La ‘sforbiciata’ dei tempi del Green pass entra in vigore dal 1 febbraio 2022. Da questa data la durata del Green pass ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma –valido 6 mesi, obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca, mascherina Ffp2 obbligatoria al cinema, al teatro, allo stadio, sui mezzi pubblici. Sono le misure per arginare la diffusione della variante Omicron e dei contagi covid secondo il, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Tra le misure, il superanche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, chiuse le discoteche., DURATA 6 MESI La ‘sforbiciata’ dei tempi delentra in vigore dal 1 febbraio 2022. Da questa data la durata del...

