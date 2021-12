LaStampa : David Rossi e il giallo sulla sua morte, la moglie: “Quel vicolo maledetto mi fa rivivere l’incubo. I festini? Sì,… - LaStampa : David Rossi e il giallo sulla sua morte, la moglie: “Quel vicolo maledetto mi fa rivivere l’incubo. I festini? Sì,… - TribvnvsPlebis : RT @HuffPostItalia: La moglie di David Rossi: 'Mio marito suicida? No, custodiva segreti' - Profilo3Marco : RT @Corriere: La moglie di David Rossi: «Suicida? No, custodiva segreti. Io mai stata sulla sua tomba» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Parla Antonella Tognazzi, vedova del dirigente Mps: «Dopo 9 anni si parla di prove inquinate, provo rabbia. Mio marito ripose… -

Antonella Tognazzi era ladiRossi , il capo della comunicazione di Mps che la sera del 6 marzo 2013 precipitò dal terzo piano di Rocca Salimbeni, a Siena, sede della banca, dove aveva ...Mi sento come Larryin quella scena di Curb Your Enthusiasm " ormai unico editoriale ... quella del di lui studio, descritta nell'articolo dalla sua convivente (? Non fatemi dire "compagna",...Come vive questa giornata? «Con diversi sentimenti, a volte contrastanti» «Stamattina mi sono svegliata in apnea. Non è una giornata come le altre, c’è un’apprensione diversa», dice Antonella Tognazzi ...Un caso che al termine di due inchieste, e migliaia di pagine tra documenti e testimonianze, è stato archiviato come suicidio. E poi: «Mio marito riposerà in pace quando avremo giustizia». Una rara im ...