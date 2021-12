Juventus, Zoff: «Allegri ha una missione difficile. Quarto posto alla portata» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha analizzato l’attuale situazione della squadra di Massimiliano Allegri: le parole Intervenuto ai microfoni di RadioBianconera, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Dino Zoff ha parlato della squadra di Allegri. Le sue parole. Zoff – «La nuova missione di Allegri non è semplice, con tanti giocatori nuovi e una squadra da rifondare. Ma il Quarto posto è alla portata. Chiesa e Dybala hanno avuto i loro acciacchi, Paulo merita fiducia e il rinnovo. Donnarumma? Era in un grande Milan, ha fatto le sue valutazioni, alla fine giocherà titolare al Psg». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dino, ex portiere della, ha analizzato l’attuale situazione della squadra di Massimiliano: le parole Intervenuto ai microfoni di RadioBianconera, l’ex portiere dellae della Nazionale italiana Dinoha parlato della squadra di. Le sue parole.– «La nuovadinon è semplice, con tanti giocatori nuovi e una squadra da rifondare. Ma il. Chiesa e Dybala hanno avuto i loro acciacchi, Paulo merita fiducia e il rinnovo. Donnarumma? Era in un grande Milan, ha fatto le sue valutazioni,fine giocherà titolare al Psg». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Zoff Castellini detto il Giaguaro Momenti lieti, ne ho avuti tanti: Zoff è stata la persona con la quale ho legato di più. Tutti ... dopo 1188 minuti d'imbattibilità (Napoli - Juventus 1 - 1). Con i partenopei giocò 7 stagioni, ...

