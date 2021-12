Juve, Allegri non può più farne a meno: due nomi per rivoluzionare l’attacco (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Juventus potrebbe pensare a uno tra Edinson Cavani e Anthony Martial per rinforzare il suo reparto offensivo a gennaio. Non è un segreto che i bianconeri desiderino Dusan Vlahovic della Fiorentina il prima possibile. L’attaccante serbo non ha rinnovato il proprio vincolo con la società viola e non pare predisposto a farlo, ragion per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lantus potrebbe pensare a uno tra Edinson Cavani e Anthony Martial per rinforzare il suo reparto offensivo a gennaio. Non è un segreto che i bianconeri desiderino Dusan Vlahovic della Fiorentina il prima possibile. L’attaccante serbo non ha rinnovato il proprio vincolo con la società viola e non pare predisposto a farlo, ragion per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

