Isee 2022: per quali sussidi serve e come richiederlo (Di giovedì 23 dicembre 2021) come noto, per poter accedere a una prestazione sociale è necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e ottenere così l’Isee. Praticamente si tratta di un attestato, ovvero una autocertificazione, che consente alle famiglie di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. Dal 2022, ad esempio, l’Isee diventa lo strumento principale per attestare la propria situazione familiare per la richiesta dell’assegno unico per i figli. Ma non solo: pensiamo agli assegni per la maternità, il bonus famiglia, il bonus bebé, la carta acquisti, le tasse universitarie, le borse di studio, ecc. come detto, poi, l’attestazione Isee è l’elemento fondamentale per la richiesta del bonus legato ai figli di età non superiore ai 21 anni. Inoltre, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 dicembre 2021)noto, per poter accedere a una prestazione sociale è necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e ottenere così l’. Praticamente si tratta di un attestato, ovvero una autocertificazione, che consente alle famiglie di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. Dal, ad esempio, l’diventa lo strumento principale per attestare la propria situazione familiare per la richiesta dell’assegno unico per i figli. Ma non solo: pensiamo agli assegni per la maternità, il bonus famiglia, il bonus bebé, la carta acquisti, le tasse universitarie, le borse di studio, ecc.detto, poi, l’attestazioneè l’elemento fondamentale per la richiesta del bonus legato ai figli di età non superiore ai 21 anni. Inoltre, ...

carlosibilia : Con l'emendamento alla manovra, estendiamo il #superbonus per le case unifamiliari a tutto il 2022 cancellando il p… - AsaCapaccioli : RT @ASACERT: L’accordo tra le forze parlamentari per le misure sull'edilizia porta a una proroga del #Superbonus 110 per tutto il 2022 e al… - AmicideiBambini : La Commissione Bilancio ha approvato il testo definitivo della manovra da presentare il aula. Tra le misure più att… - luca_bonali99 : RT @fimassedelpo: ?? #isee 2022, una corsia riservata agli #iscritti #fimassedelpo ?? In vista dell’assegno unico prenota il tuo isee 2022 a… - teknoring_com : Tra Natale e Capodanno avremo la nuova legge di bilancio ?? Ma il regalo è sul tetto #ISEE #Superbonus??… -