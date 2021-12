Imprese e territorio, Quarto Wine al Teatro Corona (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vino, cultura, turismo e territorio: Quarto torna al centro dell’attenzione di istituzioni e professionisti con il progetto “Quarto Wine – La Terra del Vino e dei Vulcani”, con cui entra a pieno titolo nel circuito del Wine Tourism della Campania. Il progetto, che ha finora ha animato la città flegrea con iniziative, attività didattiche di diffusione della cultura del vino e percorsi storico-culturali studiati ad hoc, è promosso dal Comune di Quarto (NA) e messo a punto dal MAVV – Wine Art Museum di Portici nell’ambito del POC 2014-2020. Obiettivo è rafforzare l’identità territoriale di Quarto e dei Campi Flegrei, attraverso la cultura del vino, di cui è ricca questa città, la riscoperta delle sue radici storiche, delle sue bellezze archeologiche e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Vino, cultura, turismo etorna al centro dell’attenzione di istituzioni e professionisti con il progetto “– La Terra del Vino e dei Vulcani”, con cui entra a pieno titolo nel circuito delTourism della Campania. Il progetto, che ha finora ha animato la città flegrea con iniziative, attività didattiche di diffusione della cultura del vino e percorsi storico-culturali studiati ad hoc, è promosso dal Comune di(NA) e messo a punto dal MAVV –Art Museum di Portici nell’ambito del POC 2014-2020. Obiettivo è rafforzare l’identità territoriale die dei Campi Flegrei, attraverso la cultura del vino, di cui è ricca questa città, la riscoperta delle sue radici storiche, delle sue bellezze archeologiche e ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro A dicembre sale la fiducia dei consumatori, è in calo per le imprese - - antennatre : BELLUNO | POZZA, CCIAA: ‘INVESTIAMO PER IL FUTURO DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO’ - lauraorestano : RT @SocialFareCSI: [ Call per progetti imprenditoriali a impatto sociale ] Hai una soluzione imprenditoriale innovativa per generare #impat… - ConfartigLomb : #acquistiamolombardo Questo è il tempo di valorizzare i prodotti locali. Scegliamo di valorizzare il nostro terri… - upi_parma : Fondo impresa femminile: Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili di qualsiasi dimensione, con sede legale e/… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese territorio Caro energia, Confartigianato si unisce all'allarme di Giampieri ...nella battaglia per lo stop ai rincari delle bollette per approvvigionamento energetico che stanno mandando in crisi le piccole e medie imprese del distretto ceramico e di tutto il territorio''. ...

Mercati europei positivi nell'ultima seduta prima delle feste Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB . ... mentre diminuisce la fiducia delle imprese; la Spagna ha rivisto al rialzo il PIL 3° ...

Imprese Aperte, un format che piace: 200 appuntamenti e oltre 1.500 visitatori in quattro mesi La Repubblica Il “saper fare artigiano” da regalare a Natale: in Calabria 8.241 imprese artigiane operanti in 47 settori Sono 8.241 le imprese artigiane della Calabria operanti in 47 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale. Par ...

Legalità e appalti. intesa tra Regione e Cgil, Cisl e Uil Il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale del territorio e la promozione della qualità del lavoro continuano ad essere priorità delle Istituzioni e delle Organ ...

...nella battaglia per lo stop ai rincari delle bollette per approvvigionamento energetico che stanno mandando in crisi le piccole e mediedel distretto ceramico e di tutto il''. ...Si muovono inpositivo i principali mercati di Eurolandia . Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB . ... mentre diminuisce la fiducia delle; la Spagna ha rivisto al rialzo il PIL 3° ...Sono 8.241 le imprese artigiane della Calabria operanti in 47 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale. Par ...Il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale del territorio e la promozione della qualità del lavoro continuano ad essere priorità delle Istituzioni e delle Organ ...