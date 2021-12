Il momento di Vinicius Junior è arrivato

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 23 dicembre 2021)è sempre stato un predestinato: a 10 anni entra nelle giovanili del Flamengo, a 16 esordisce in prima squadra, due giorni dopo firma un contratto con una clausola di 45 milioni di euro, passa un’altra manciata di giorni e il Real Madrid comunica di aver trovato un accordo per il suo acquisto (si dice per oltre 60 milioni di euro). Lo prendono senza neanche vedere come sarebbe andata tra i grandi, tanto sono tutti sicuri sia un fenomeno generazionale. Un anno dopo, appena compie anni, l’età minima richiesta ai calciatori per lasciare il Brasile, viene presentato al Bernabeu. Pur essendo diretto verso la seconda squadra (ci rimarrà pochissimo) l’evento è in pompa magna.indossa un elegante completo nero e degli orecchini a cerchio spessi, sorride come un bambino. Florentino Perez mentre lo guarda come guarderebbe ...