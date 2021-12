Il capo perfetto, la recensione: Se la Commedia all’Italiana è fatta in Spagna… (Di giovedì 23 dicembre 2021) La recensione de Il capo perfetto: il film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, al cinema dal 23 dicembre, arriva in Italia con una fama importante, è infatti stato candidato a un numero record di Goya, ben 24 candidature. Che cosa pensereste se vi dicessimo che la cara, vecchia Commedia all'Italiana potreste ritrovarla in un film spagnolo? Nella recensione de Il capo perfetto, il nuovo film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, in uscita al cinema il 23 dicembre, vi parleremo proprio di questo. Il capo perfetto arriva in Italia con una fama importante a precederlo: è infatti stato candidato a un numero record di Goya, i premi del cinema spagnolo (ben 24 candidature!) ed è il film che la Spagna ha presentato come suo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lade Il: il film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, al cinema dal 23 dicembre, arriva in Italia con una fama importante, è infatti stato candidato a un numero record di Goya, ben 24 candidature. Che cosa pensereste se vi dicessimo che la cara, vecchiaall'Italiana potreste ritrovarla in un film spagnolo? Nellade Il, il nuovo film di Fernando León de Aranoa con Javier Bardem, in uscita al cinema il 23 dicembre, vi parleremo proprio di questo. Ilarriva in Italia con una fama importante a precederlo: è infatti stato candidato a un numero record di Goya, i premi del cinema spagnolo (ben 24 candidature!) ed è il film che la Spagna ha presentato come suo ...

Advertising

chetempochefa : Vincitore di svariati premi, tra cui: - l'Oscar nel 2008 come miglior attore non protagonista per il film Non è un… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TRAILER - Da oggi arriva nei cinema 'IL CAPO PERFETTO' con Javier Bardem - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TRAILER - Da oggi arriva nei cinema 'IL CAPO PERFETTO' con Javier Bardem - susydigennaro : RT @napolimagazine: TRAILER - Da oggi arriva nei cinema 'IL CAPO PERFETTO' con Javier Bardem - napolimagazine : TRAILER - Da oggi arriva nei cinema 'IL CAPO PERFETTO' con Javier Bardem -