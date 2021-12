Hawkeye – recensione di un finale di stagione esplosivo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cala il sipario su Hawkeye. Il sesto episodio della 5 serie Marvel Studios chiude, almeno apparentemente, l’arco narrativo di Kate e Clint aprendo nuove strade all’ universo urban dell’ MCU. Come già avevamo intuito il personaggio “misterioso” non era altro che il Kingpin di Vincent D’Onofrio. In questa sua nuova incarnazione, diversa e rinnovata rispetto alla serie Netflix Daredevil, percepiamo molte differenze ma la sostanza rimane sempre la stessa: un uomo animato costantemente dalla sete di potere. Hawkeye chiude delle porte ma allo stesso tempo ne apre molte altre dando la possibilità di introdurre nuove storie molto più urbane e violente. Già con Hawkeye e la precedente TFATWS, il livello di violenza presente nei prodotti Marvel si è alzato visibilmente, dando una maggior vena di realismo e verosimiglianza. L’ultimo episodio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cala il sipario su. Il sesto episodio della 5 serie Marvel Studios chiude, almeno apparentemente, l’arco narrativo di Kate e Clint aprendo nuove strade all’ universo urban dell’ MCU. Come già avevamo intuito il personaggio “misterioso” non era altro che il Kingpin di Vincent D’Onofrio. In questa sua nuova incarnazione, diversa e rinnovata rispetto alla serie Netflix Daredevil, percepiamo molte differenze ma la sostanza rimane sempre la stessa: un uomo animato costantemente dalla sete di potere.chiude delle porte ma allo stesso tempo ne apre molte altre dando la possibilità di introdurre nuove storie molto più urbane e violente. Già cone la precedente TFATWS, il livello di violenza presente nei prodotti Marvel si è alzato visibilmente, dando una maggior vena di realismo e verosimiglianza. L’ultimo episodio ...

