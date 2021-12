Forcella “gioco delle tre campanelle” | 2 denunciati

Advertising

sinapsinews : Forcella: “gioco delle tre campanelle”. Due denunciati. - cronachecampane : A Forcella il “gioco delle tre campanelle”: 2 denunciati #cronacanapoli #forcella #giocotrecampanelle - bassairpinia : NAPOLI. Forcella: “gioco delle tre campanelle”. Due denunciati. - -

Ultime Notizie dalla rete : Forcella gioco

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto all'altezza di via Egiziaca da, hanno notato un uomo vicino ad un banchetto insieme ad altre persone che ha ricevuto una banconota da 50 euro mentre armeggiava con tre campanelle occultando una pallina. Alla vista della ...... nel transitare in corso Umberto all'altezza di via Egiziaca da, hanno notato un uomo ... sono stati denunciati per truffa ed esercizio abusivo di attività dio di scommessa; inoltre, nei ...Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto all'altezza di via Egiziaca da Forcella, hanno notato un..Alla vista della volante, il gruppo di persone e la vittima si sono allontanate rapidamente mentre gli operatori hanno raggiunto e bloccato il truffatore e un complice, che aveva il ruolo del “finto s ...