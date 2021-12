Covid, morto l'ex senatore no vax Bartolomeo Pepe, era intubato in terapia intensiva (Di giovedì 23 dicembre 2021) morto l'ex senatore Bartolomeo Pepe, 59 anni, di Casalnuovo. Il politico che si era professato No Vax, eletto nel 2013 candidato al Senato della Repubblica, in regione Campania, con il... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 dicembre 2021)l'ex, 59 anni, di Casalnuovo. Il politico che si era professato No Vax, eletto nel 2013 candidato al Senato della Repubblica, in regione Campania, con il...

