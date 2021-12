Covid: morto l'ex senatore M5s Bartolomeo Pepe. Sosteneva il movimento No vax (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ morto l’ex senatore del movimento 5 Stelle e sostenitore del movimento No vax Bartolomeo Pepe . Lo apprende l’AGI da fonti parlamentari del M5s, confermate da fonti sanitarie. Bartolomeo Pepe... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’l’exdel5 Stelle e sostenitore delNo vax. Lo apprende l’AGI da fonti parlamentari del M5s, confermate da fonti sanitarie....

