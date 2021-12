Covid: Fontana, “La Lombardia resta in zona bianca” (Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO – I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, la zona bianca per la Lombardia. Lo annuncia il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati del monitoraggio settimanale che domani saranno analizzati dalla cabina di Iss e Ministero della Salute. Anticipando poi il contenuto del nuovo Decreto Legge del governo contenente altre misure legate alla pandemia, oggetto di una Conferenza Stato-Regioni appena terminata, Fontana ha spiegato che “di fatto, anche nella nostra regione, come previsto dalla norma che sarà inserita nel nuovo Decreto Legge che il Governo si appresta a varare, si dovrà usare la mascherina all’aperto”. “I dati di questa settimana – spiega il Governatore – registrano il tasso di occupazione ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 dicembre 2021) MILANO – I dati del monitoraggio settimanale confermano, anche per la prossima settimana, laper la. Lo annuncia il presidente di Regione, Attilio, commentando i dati del monitoraggio settimanale che domani saranno analizzati dalla cabina di Iss e Ministero della Salute. Anticipando poi il contenuto del nuovo Decreto Legge del governo contenente altre misure legate alla pandemia, oggetto di una Conferenza Stato-Regioni appena terminata,ha spiegato che “di fatto, anche nella nostra regione, come previsto dalla norma che sarà inserita nel nuovo Decreto Legge che il Governo si appa varare, si dovrà usare la mascherina all’aperto”. “I dati di questa settimana – spiega il Governatore – registrano il tasso di occupazione ...

Advertising

oldo_bis : RT @Michele02828265: La #Lombardia della Sanità smontata dalla #LEGA e prima da Formigoni di #FORZAITALIA a favore dei PRIVATI. La Lombard… - minodesign : ...dico posti T.I. 'virtuali' perché ci sono i letti MA, come nel. 2020 a Bergamo, non c'è abbastanza personale per… - bb91687509 : RT @Michele02828265: La #Lombardia della Sanità smontata dalla #LEGA e prima da Formigoni di #FORZAITALIA a favore dei PRIVATI. La Lombard… - infoitinterno : Covid, quasi 13 mila contagi in Lombardia, a Bergamo 833. Fontana: restiamo zona bianca - luc_sca : Covid: Fontana, Lombardia resta in zona bianca. adesso che tutta Italia è vittima di restrizioni inutili,. che pate… -