Covid: cresce il trend dei positivi, 917 ricoverati e 15 decessi. Variante Omicron continua a diffondersi (Di giovedì 23 dicembre 2021) D'amato: "Oggi nel Lazio su un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006 nuovi casi positivi (+509), mentre sono 15 i decessi (+7), 917 i ricoverati (+9), 122 le terapie intensive (-1) e +1.056 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.510. Record di casi positivi, era atteso. Ma anche per questo è stato predisposto l'adeguamento dello scenario della rete ospedaliera". Nel Lazio superata quota 10 milioni e 650 mila somministrazioni e di queste oltre 1,7 milioni sono dosi di richiamo pari al 36% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90% degli over 12 sempre in doppia dose. Leggi anche: Covid, in Italia la Variante Omicron al 28%

