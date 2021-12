Covid: al via ordinanza De Luca, vietato consumare all’aperto (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Consumo di “street food” limitato da oggi a Napoli per l’entrata in vigore dell’ordinanza del presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, scattato alle 11 che vieta fino al 1 gennaio il consumo di cibo e bevande negli spazi antistanti i bar e gli esercizi di ristorazione e, in generale, nei luoghi pubblici. In Via Toledo alcuni dei numerosi locali che vendono pizza a taglio, panini, gelati e dolci hanno ritirato i tavolini a trespolo e gli sgabelli, dove si potevano consumare i loro prodotti. Altri li hanno mantenuti, nell’incertezza sull’interpretazione del provvedimento del Governatore della Regione, che consente invece il consumo “ai tavoli all’aperto”. Nella vicina Galleria Umberto I alcuni giovanissimi praticano l’asporto e addentano un trancio di pizza camminando. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Consumo di “street food” limitato da oggi a Napoli per l’entrata in vigore dell’del presidente della Giunta regionale Vincenzo De, scattato alle 11 che vieta fino al 1 gennaio il consumo di cibo e bevande negli spazi antistanti i bar e gli esercizi di ristorazione e, in generale, nei luoghi pubblici. In Via Toledo alcuni dei numerosi locali che vendono pizza a taglio, panini, gelati e dolci hanno ritirato i tavolini a trespolo e gli sgabelli, dove si potevanoi loro prodotti. Altri li hanno mantenuti, nell’incertezza sull’interpretazione del provvedimento del Governatore della Regione, che consente invece il consumo “ai tavoli”. Nella vicina Galleria Umberto I alcuni giovanissimi praticano l’asporto e addentano un trancio di pizza camminando. ...

Advertising

petergomezblog : Falsi vaccini Covid a Palermo per 100 euro, fermato il leader No Vax Accetta: la foto con Salvini, si proponeva com… - Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - fattoquotidiano : L’Agenzia americana del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione negli Usa del Paxlovid, la pillola a… - Patrick_0880 : RT @dessere88: Questo articolo demolisce il mito dei vaccini anti-covid-19. Per chi non lo avesse ancora capito. E contro chi obbliga i gi… - Giancar70336148 : RT @petergomezblog: Falsi vaccini Covid a Palermo per 100 euro, fermato il leader No Vax Accetta: la foto con Salvini, si proponeva come ca… -