Covid, addetto di un market picchiato da un avventore No mask (Di giovedì 23 dicembre 2021) commenta All'interno di 'un supermercato di Ancona un lavoratore è stato malmenato' da un avventore per aver preteso il rispetto della regola del divieto di vendere alcolici a minori e di indossare la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) commenta All'interno di 'un supermercato di Ancona un lavoratore è stato malmenato' da unper aver preteso il rispetto della regola del divieto di vendere alcolici a minori e di indossare la ...

Advertising

blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Covid, addetto di un market picchiato da un avventore No mask #ancona - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Covid, addetto di un market picchiato da un avventore No mask #ancona - MediasetTgcom24 : Covid, addetto di un market picchiato da un avventore No mask #ancona - MafaldaraS : RT @nuova_venezia: Di professione era addetto alla sicurezza nei locali della zona . Solo poche settimane fa aveva vinto dei titoli nella s… - nuova_venezia : Di professione era addetto alla sicurezza nei locali della zona . Solo poche settimane fa aveva vinto dei titoli ne… -