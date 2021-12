Cosa ci apparecchia Macron da presidente dell’Europa

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 dicembre 2021) La presidenza del Consiglio dell’Unione europea è sempre un appuntamento ambizioso per i paesi membri. Si assume di rado, vale sei mesi, è un lavoro importante in cui ogni stato proietta l’immagine dell’Unione europea che ha in mente: e si sa che ci sono ventisette modi diversi di immaginarla. Se però il semestre capita nelle mani della Francia di Emmanuelsembra la chiusura del cerchio: la messa in scena di una Sorbona 2.0. Trae l’europeismo c’è un rapporto complesso, è stato il primo politico ad aver impostato la sua campagna elettorale nel 2017 attorno ai valori europei, a sovrapporli a quelli francesi, a estenderli, ad ampliarli fino a perdere i confini di quello che era francese e quello che era europeo. In tanti in Ue, soprattutto dal coro sovranista, digrignavano i denti e malignavano: eccola, la solita Francia imperialista. E’ ...