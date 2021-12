Corsport: in due mesi il Napoli ha perso 14 punti dall’Inter (Di giovedì 23 dicembre 2021) Impietosa l’analisi del Corriere dello Sport a firma Alessandro Barbano: Nel mezzo del cammin, e cioè alla diciannovesima giornata, il Napoli si trova a sette lunghezze di distacco dall’Inter. In sette partite la classifica si è ribaltata in modo perfettamente speculare, poiché alla dodicesima era Spalletti avanti di sette punti. Vuol dire averne persi su Inzaghi quattordici in meno di due mesi. È un bilancio più pesante di ogni previsione, e solo parzialmente giustificabile con gli infortuni subiti. Se, come sembra, la Coppa d’Africa si giocherà, una puntata sul mercato invernale sarà indispensabile per puntellare alcune fragilità. Se si vuole ancora puntare in alto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Impietosa l’analisi del Corriere dello Sport a firma Alessandro Barbano: Nel mezzo del cammin, e cioè alla diciannovesima giornata, ilsi trova a sette lunghezze di distacco. In sette partite la classifica si è ribaltata in modo perfettamente speculare, poiché alla dodicesima era Spalletti avanti di sette. Vuol dire averne persi su Inzaghi quattordici in meno di due. È un bilancio più pesante di ogni previsione, e solo parzialmente giustificabile con gli infortuni subiti. Se, come sembra, la Coppa d’Africa si giocherà, una puntata sul mercato invernale sarà indispensabile per puntellare alcune fragilità. Se si vuole ancora puntare in alto. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Corsport: in due mesi il #Napoli ha perso 14 punti dall’Inter “È un bilancio più pesante di ogni previsione, e sol… - DonatoLettieri8 : Ma anche la Inter e' accusata di plus valenze ma va come due anni fa .? Ma in piu' c'e' il falso in bilancio come d… - napolista : «Il paziente inglese è guarito», il Corsport esalta #Smalling Con il suo leader difensivo in campo la Roma di Mour… - ParliamoDiNews : Thiago Motta rischia la panchina a Napoli? CorSport: due i nomi per sostituirlo dopo il match del Maradona #thiago… - infoitsport : Thiago Motta rischia la panchina a Napoli? CorSport: due i nomi per sostituirlo dopo il match del Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport due "Il paziente inglese è guarito", il Corsport esalta Smalling Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito del rientro di Chris Smalling , che ha segnato due gol consecutivi e restituito alla Roma una certa sicurezza difensiva. I numeri, d'...

'Caro maestro', vent'anni di lezioni di giornalismo: il libro su Giorgio Tosatti Quando Tosatti lasciò la direzione, il CorSport aveva una media di oltre 350.000 copie vendute al ... Solo due giornalisti hanno avuto questo onore, lui e Vittorio Pozzo. L'idea di trasformare in un ...

Corsport: in due mesi il Napoli ha perso 14 punti dall'Inter - ilNapolista ilnapolista Corsport: in due mesi il Napoli ha perso 14 punti dall’Inter “È un bilancio più pesante di ogni previsione, e solo parzialmente giustificabile con gli infortuni subiti. Vista la Coppa d'Africa, toccherà tornare sul mercato” ...

Corsport - Inter a manetta L'Inter a manetta", titola stamane il Corriere dello Sportin prima pagina. Nona vittoria per i nerazzurri nelle ultime dieci gare: i campioni in carica chiudono il girone di andata ...

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito del rientro di Chris Smalling , che ha segnatogol consecutivi e restituito alla Roma una certa sicurezza difensiva. I numeri, d'...Quando Tosatti lasciò la direzione, ilaveva una media di oltre 350.000 copie vendute al ... Sologiornalisti hanno avuto questo onore, lui e Vittorio Pozzo. L'idea di trasformare in un ...“È un bilancio più pesante di ogni previsione, e solo parzialmente giustificabile con gli infortuni subiti. Vista la Coppa d'Africa, toccherà tornare sul mercato” ...L'Inter a manetta", titola stamane il Corriere dello Sportin prima pagina. Nona vittoria per i nerazzurri nelle ultime dieci gare: i campioni in carica chiudono il girone di andata ...