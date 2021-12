Calcio: ultras Lazio contro Acerbi, 'via subito da Roma' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che i tifosi valgono più dei calciatori, che la nostra bandiera è sacra!". Così in un comunicato gli ultras della Lazio attaccano il difensore biancoceleste Francesco Acerbi. Non è piaciuta ai tifosi l'esultanza a zittire il pubblico del 33enne lombardo dopo il gol contro il Genoa e le dichiarazioni post match. "Esultanza risposta alle critiche? Me ne frega meno di niente, fa parte del nostro lavoro, di quello che facciamo. Per fortuna che la gente non sa cosa succede nello spogliatoio, è giusto così. I tifosi? Ora ce ne sono meno di quando c'era il Covid, ci mancano. Eravamo a zero, ora ne abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021), 23 dic. - (Adnkronos) - "Uomo senza onore, via da. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che i tifosi valgono più dei calciatori, che la nostra bandiera è sacra!". Così in un comunicato glidellaattaccano il difensore biancoceleste Francesco. Non è piaciuta ai tifosi l'esultanza a zittire il pubblico del 33enne lombardo dopo il golil Genoa e le dichiarazioni post match. "Esultanza risposta alle critiche? Me ne frega meno di niente, fa parte del nostro lavoro, di quello che facciamo. Per fortuna che la gente non sa cosa succede nello spogliatoio, è giusto così. I tifosi? Ora ce ne sono meno di quando c'era il Covid, ci mancano. Eravamo a zero, ora ne abbiamo ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: ultras Lazio contro Acerbi, 'via subito da Roma'... - Luca_Ntr : La storia di #Acerbi e curva della #Lazio mi fan pensare per l’ennesima volta che un calcio senza #ultras e gruppi… - VincSorrentino : @rep_roma 'via da Roma subito'.... gli Ultras... poi la cosa veramente figa è la gente che si chiede, anche candida… - marzo_yamako : RT @Gazzetta_it: Gli ultras della Lazio contro Acerbi: 'Via da Roma subito' - sportal_it : Caso Acerbi, ultras Lazio furiosi: 'Via da Roma subito' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ultras Daspo fino a 6 anni in arrivo e gli ultras del Ravenna Calcio dicono basta È proprio per questo che martedì sera, dopo aver ricevuto il nuovo provvedimento, gli "Ultras Ravenna 1994" si erano dati appuntamento urgente al Classensis, loro storico luogo di ritrovo, da cui ne ...

SS Lazio, Curva Nord contro Acerbi: 'Vattene' Calcio 2021 - 2022 Serie A Squadra Lazio In casa Lazio c'è molta tensione attorno al difensore ... ACERBI VATTENE! ULTRAS LAZIO'. Il numero 33 della Lazio aveva pure postato un videomessaggio di scuse, ...

Ultras del Ravenna calcio annunciano lo scioglimento del gruppo 1994 ravennanotizie.it Calcio: ultras Lazio contro Acerbi, 'via subito da Roma' Roma, 23 dic. - "Uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che i tif ...

Caso Acerbi, ultras Lazio furiosi: "Via da Roma subito" Duro comunicato degli ultras della Lazio contro Francesco Acerbi dopo l'esultanza contro il Genoa quando il difensore biancoceleste ha zittito la Curva Nord. "Acerbi uomo senza onore, via da Roma subi ...

È proprio per questo che martedì sera, dopo aver ricevuto il nuovo provvedimento, gli "Ravenna 1994" si erano dati appuntamento urgente al Classensis, loro storico luogo di ritrovo, da cui ne ...2021 - 2022 Serie A Squadra Lazio In casa Lazio c'è molta tensione attorno al difensore ... ACERBI VATTENE!LAZIO'. Il numero 33 della Lazio aveva pure postato un videomessaggio di scuse, ...Roma, 23 dic. - "Uomo senza onore, via da Roma subito. Nessun perdono per chi tradisce! Questo non è soltanto uno slogan, ma è molto di più. Significa che i tif ...Duro comunicato degli ultras della Lazio contro Francesco Acerbi dopo l'esultanza contro il Genoa quando il difensore biancoceleste ha zittito la Curva Nord. "Acerbi uomo senza onore, via da Roma subi ...