Vergine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Molte persone sono intelligenti intellettualmente, ma non emotivamente. La saggezza dei sentimenti è sottovalutata. Una delle mie grandi crociate è difendere questa trascurata fonte di conoscenza. Nel 2022 conto su di te perché, secondo la... Leggi

