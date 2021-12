Ultimo contro Crisanti, Bassetti e Pregliasco: “Pagliacci” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ultimo contro Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco che cantano “Sì, sì vax” sulle note di Jingle Bells. “Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere”, scrive su Instagram il cantante riferendosi all’inno dei tre virologi intonato durante ‘Un giorno da pecora’ di Rai Radio 1. “Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare i Pagliacci e le star”, aggiunge nel post. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Andrea, Matteoe Fabrizioche cantano “Sì, sì vax” sulle note di Jingle Bells. “Lasciate che a cantare e a tornare sul palco siano i cantanti e tutti quelli che lavorano con noi. Sono due anni che molti di noi non possono fare il loro mestiere”, scrive su Instagram il cantante riferendosi all’inno dei tre virologi intonato durante ‘Un giorno da pecora’ di Rai Radio 1. “Tornate negli ospedali a fare il vostro lavoro. Smettetela di andare in tv a fare ie le star”, aggiunge nel post. L'articolo proviene da Italia Sera.

