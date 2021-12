The Wonder Years, la recensione: il remake che guarda al passato per vedere il futuro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La recensione di The Wonder Years, il remake della sitcom anni '80/'90 disponibile dal 22 dicembre su Star di Disney+ con appuntamento settimanale, che parla del passato per guardare al nostro presente. Siamo oramai sommersi da reboot, remake e revival di ogni genere in questo periodo storico ed è difficile che qualcuno sorprenda davvero gli spettatori se non in negativo (si pensi al recente feedback per il sequel di Sex and the City). Tra le eccezioni potremmo figurare l'idea di re-immaginare Blue Jeans, sitcom in onda a cavallo tra gli anni '80 e '90 per sei stagioni e ambientata a fine anni '60, che lanciò la carriera di Fred Savage, amato e conosciuto soprattutto negli Usa. Come spiegheremo in questa recensione di The Wonder ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladi The, ildella sitcom anni '80/'90 disponibile dal 22 dicembre su Star di Disney+ con appuntamento settimanale, che parla delperre al nostro presente. Siamo oramai sommersi da reboot,e revival di ogni genere in questo periodo storico ed è difficile che qualcuno sorprenda davvero gli spettatori se non in negativo (si pensi al recente feedback per il sequel di Sex and the City). Tra le eccezioni potremmo figurare l'idea di re-immaginare Blue Jeans, sitcom in onda a cavallo tra gli anni '80 e '90 per sei stagioni e ambientata a fine anni '60, che lanciò la carriera di Fred Savage, amato e conosciuto soprattutto negli Usa. Come spiegheremo in questadi The...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Wonder Years, la recensione: il remake che guarda al passato per vedere il futuro… - SerieTvserie : The Wonder Years su Disney+ la commedia familiare per ricordarci i “meravigliosi” anni ’60 - tvblogit : The Wonder Years su Disney+ la commedia familiare per ricordarci i “meravigliosi” anni ’60 - InGiordania : Il Monastero di Petra. 828 scalini da leggenda. #visitjordan #giordania #kingdomoftime #jordan #petrajordan… - toscani65652 : “The Wonder Years”, tutto quello che c’è da sapere sulla serie reboot di “Blue Jeans” -