Scuola: Azzolina, 'grazie a Draghi per parole su giovani e didattica in presenza' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Bene ha fatto il presidente del Consiglio Mario Draghi a ricordare il disagio psicologico che tanti ragazzi e ragazze stanno vivendo a causa della pandemia e delle restrizioni. Lo ringrazio, anche per le parole con cui ha rinnovato l'impegno a garantire la Scuola sempre in presenza. È l'unica vera medicina efficace per alleviare le sofferenze dei giovani". Così all'Adnkronos l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina commenta le parole del presidente del Consiglio durante la conferenza di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “Bene ha fatto il presidente del Consiglio Marioa ricordare il disagio psicologico che tanti ragazzi e ragazze stanno vivendo a causa della pandemia e delle restrizioni. Lo ringrazio, anche per lecon cui ha rinnovato l'impegno a garantire lasempre in. È l'unica vera medicina efficace per alleviare le sofferenze dei". Così all'Adnkronos l'ex ministra dell'Istruzione Luciacommenta ledel presidente del Consiglio durante la conferenza di fine anno.

