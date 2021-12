Scuola | Anzaldi Iv | ' Bianchi chiarisca su occupazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “La circolare del direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, che chiede di denunciare gli studenti che occupano e fargli pagare i danni, lascia sbalorditi: perché arriva solo oggi, a due mesi dall'inizio delle? Perché per settimane è stato consentito di occupare le scuole in pieno covid senza fare nulla?". Lo scrive su Facebook Michele, componente di Italia Viva in commissione Cultura alla Camera. "Una circolare del genere - continua - andava fatta semmai dopo la prima occupazione, salvaguardando comunque il diritto di protestare, e non quando siamo arrivati a 50 scuole occupate. Ed eventualmente per impedire che lediventassero veicolo di contagio, in piena quarta ondata. Perché non è stato fatto nulla in queste settimane? Perché è stato consentito di creare tali ...