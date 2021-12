Salvini: "Ogni incognita nel Governo nei prossimi mesi è un rischio" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021 "Ci aspettano mesi difficili per l'aumento del costo dell'energia e per il Covid. Ogni incOgnita nei prossimi mesi è un rischio. La stabilità di cui tutti parlano giustamente è ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dicembre 2021 "Ci aspettanodifficili per l'aumento del costo dell'energia e per il Covid.incta neiè un. La stabilità di cui tutti parlano giustamente è ...

Advertising

jadarf1 : RT @Avvocatocapita1: L'ambiguità tipica del fascismo calamita sbandati di ogni tipo anche ai giorni nostri. No Vax, boss della mafia e neo… - Avvocatocapita1 : L'ambiguità tipica del fascismo calamita sbandati di ogni tipo anche ai giorni nostri. No Vax, boss della mafia e… - FashwaveTropics : @EmaEuropeo Ogni giorno Salvini si sveglia tormentato da un solo pensiero: come far preferire il PD a tutti i suoi elettori. - Garfweek : @la_kuzzo Certo che si ormai noi popolo ne abbiamo viste di ogni con questa schifosa legge elettorale, perché pensa… - Mikepub1 : @MCampomenosi @scenarieconomic La Lega ha sbagliato tutto e in pochi mesi si è mostrata indegna del voto. Giorgetti… -