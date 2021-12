Provate a dire chi sostiene il premier etiope contro i tigrini in ritirata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bologna. Lo scorso novembre il fronte politico e militare separatista tigrino, il Tplf, avanzava da nord verso sud sconfinando oltre la regione del Tigrè fino in quella degli Amhara e degli Afar. Si era creato un equilibrio avverso al governo federale guidato dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed e diverse città strategiche, come Dessie e Lalibela, passavano sotto il controllo dei separatisti. La situazione sembrava grave, tanto che nella capitale etiope, Addis Abeba, era stato proclamato lo stato d’emergenza e tutti i cittadini chiamati a dichiarare le proprie armi e tenersi pronti per eventuali scontri. Nelle scorse ore, però, gli eventi hanno cambiato segno e il Tplf è arretrato. In poche decine di ore la quasi totalità delle truppe tigrine è nuovamente all’interno dei confini del Tigrè. A leggere la lettera inviata alle Nazioni Unite dal loro ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bologna. Lo scorso novembre il fronte politico e militare separatista tigrino, il Tplf, avanzava da nord verso sud sconfinando oltre la regione del Tigrè fino in quella degli Amhara e degli Afar. Si era creato un equilibrio avverso al governo federale guidato dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed e diverse città strategiche, come Dessie e Lalibela, passavano sotto illlo dei separatisti. La situazione sembrava grave, tanto che nella capitale, Addis Abeba, era stato proclamato lo stato d’emergenza e tutti i cittadini chiamati a dichiarare le proprie armi e tenersi pronti per eventuali scontri. Nelle scorse ore, però, gli eventi hanno cambiato segno e il Tplf è arretrato. In poche decine di ore la quasi totalità delle truppe tigrine è nuovamente all’interno dei confini del Tigrè. A leggere la lettera inviata alle Nazioni Unite dal loro ...

