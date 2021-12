Palma di Montechiaro. Gaia Ginevra Manganello muore nell’incendio in un’abitazione di via San Giuseppe (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un immenso dolore scuote Palma di Montechiaro (Agrigento). Gaia Ginevra Manganello, una bimba di due anni, è morta nell’incendio che si è sviluppato in un’abitazione di via San Giuseppe. Quando è divampato il rogo Gaia Ginevra Manganello, stava dormendo al secondo piano quando si sono sviluppate le fiamme. La madre e la zia che si trovavano al piano di sotto non sono riuscite a salvarla. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco che sono arrivate da Licata, Canicattì e dal comando provinciale di Agrigento. Si indaga per stabilire le cause del rogo. Le ipotesi accreditate sono due: corto circuito o l’esplosione di una bombola di gas. La famiglia è stata sgomberata. Nell’unità immobiliare di tre piani ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un immenso dolore scuotedi(Agrigento)., una bimba di due anni, è mortache si è sviluppato indi via San. Quando è divampato il rogo, stava dormendo al secondo piano quando si sono sviluppate le fiamme. La madre e la zia che si trovavano al piano di sotto non sono riuscite a salvarla. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco che sono arrivate da Licata, Canicattì e dal comando provinciale di Agrigento. Si indaga per stabilire le cause del rogo. Le ipotesi accreditate sono due: corto circuito o l’esplosione di una bombola di gas. La famiglia è stata sgomberata. Nell’unità immobiliare di tre piani ...

