Novavax, vaccino proteico in Italia: in arrivo l’ok (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il vaccino proteico Novavax sta per ricevere il primo ok in Italia. “Con tutta probabilità oggi verrà approvato dalla Cts dell’Aifa. E’ un’ulteriore arma potente, con un’efficacia di oltre l’89% per proteggere dal Covid sintomatico”, dice il professor Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del farmaco Aifa, a Sky Tg24. Le prime dosi verranno acquistate dall’Unione Europea all’inizio del 2022 e Il vaccino Novavax, il quinto in arrivo in Italia, ha ricevuto 2 giorni fa il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Si differenzia rispetti ai vaccini mRna (Pfizer e Moderna) e a quelli a vettore virale (AstraZeneca e Johnson & Johnson) e per questo potrebbe far breccia tra scettici e no vax ‘soft’ che finora non si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilsta per ricevere il primo ok in. “Con tutta probabilità oggi verrà approvato dalla Cts dell’Aifa. E’ un’ulteriore arma potente, con un’efficacia di oltre l’89% per proteggere dal Covid sintomatico”, dice il professor Giorgio Palù, presidente dell’Agenziana del farmaco Aifa, a Sky Tg24. Le prime dosi verranno acquistate dall’Unione Europea all’inizio del 2022 e Il, il quinto inin, ha ricevuto 2 giorni fa il via libera dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco. Si differenzia rispetti ai vaccini mRna (Pfizer e Moderna) e a quelli a vettore virale (AstraZeneca e Johnson & Johnson) e per questo potrebbe far breccia tra scettici e no vax ‘soft’ che finora non si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Novavax, tecnologia antica per il nuovo vaccino. Immunizzante proteico senza ingegneria genica. #ANSA - myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - Agenzia_Ansa : Dall'Ema via libera al vaccino Novavax. E' la quinta autorizzazione in Europa. #ANSA - Vince08440165 : RT @christian_fsi: Oh! Finalmente è uscito il #Novavax. Un altro vaccino anti-covid di cui non me ne frega un cazzo. - 47187297Bruna : RT @a_meluzzi: Neanche il vaccino Novavax piace ai No Vax. 'Basato su una proteina tossica' (di N. Boffa) -