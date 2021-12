Napoli-Spezia, Spalletti: “Brutta partita, c’è stanchezza” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Abbiamo perso una Brutta partita, perché l’abbiamo condotta a lunghi tratti ma non siamo stati così bravi a chiudere delle azioni e a mettere delle palle dentro l’area di rigore. Non siamo stati bravi sulla trequarti a creare degli spazi o a fare delle giocate che ci permettessero di entrare dentro la densità difensiva dello Spezia, abbiamo sbagliato dei palloni sul fondo da mettere in mezzo e così abbiamo perso un po’ di tranquillità col passare dei minuti”. Questo il commento dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia che chiude in modo amaro il 2021 degli azzurri: “Adesso bisogna riposarci un po’, abbiamo giocato tante partite e ultimamente abbiamo sofferto la stanchezza – ha confessato il tecnico dei partenopei ai ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Abbiamo perso una, perché l’abbiamo condotta a lunghi tratti ma non siamo stati così bravi a chiudere delle azioni e a mettere delle palle dentro l’area di rigore. Non siamo stati bravi sulla trequarti a creare degli spazi o a fare delle giocate che ci permettessero di entrare dentro la densità difensiva dello, abbiamo sbagliato dei palloni sul fondo da mettere in mezzo e così abbiamo perso un po’ di tranquillità col passare dei minuti”. Questo il commento dell’allenatore del, Luciano, dopo la sconfitta casalinga contro loche chiude in modo amaro il 2021 degli azzurri: “Adesso bisogna riposarci un po’, abbiamo giocato tante partite e ultimamente abbiamo sofferto la– ha confessato il tecnico dei partenopei ai ...

