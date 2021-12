Napoli | Spalletti e la Coppa d’Africa | “È un mostro invisibile | nello spogliatoio non vedrò statue tipo Koulibaly”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella conferenza stampa prepartita, l’allenatore del, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita contro La Spezia e di diverse questioni quali la. “È sempre un dispiacere non avere elementi di quel livello, sperando che migliori la situazione per tutti noi“. “Per me è facile dire che in L'articolo

Corriere dello Sport

Commenta per primo Luciano, allenatore del, parla in conferenza stampa di Stanislav Lobotka : 'Come tutti i calciatori del, Lobotka è innanzitutto un bravo ragazzo. C'era uno mezzo e mezzo e non c'è ...ha provato anche il 3 - 4 - 2 - 1 during the Italian Serie A football match SSCvs Fc Juventus. Contro lo Spezia, stasera,ritrova Mario Rui in difesa, oltre che Lobotka (...Da queste parole arriva la conferma che per Luciano Spalletti la competizione africana sarà un bel problema da affrontare.Ultima gara dell'anno per i partenopei con il belga destinato ad una maglia da titolare. Conferma anche per Lozano, nello Spezia chance per Kiwior.