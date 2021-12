Mario Draghi | «Io un nonno al servizio delle istituzioni Il governo? Avanti indipendentemente da chi c' è»

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Vaccini, politica, economia, ma anche il suo futuro. Conferenza stampa di fine anno di. «Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, il vaccino resta la migliore arma per...

matteorenzi : Bene che Mario Draghi sottolinei l'importanza di accelerare sulla #TerzaDose. Le incertezze del ministro Speranza h… - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - ItalyMFA : #ConfAmb2021 | Il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla sessione di chiusura della Conferenza degli Ambasciato…

Il Presidente del Consiglio,, è intervenuto alla XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo, presso la Farnesina.La lotta alla pandemia. Si terrà domattina, a quanto si apprende da fonti di governo, la Cabina di regia sulle nuove misure di contrasto al Covid. Alle 15 il premierriunirà poi la Cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. A seguire, nel pomeriggio, è prevista la ...Il professor Andrea Crisanti, in collegamento con Otto e mezzo, ha criticato il Green pass e il premier Mario Draghi, parlando di nuove chiusure ..."Grazie alla nostra iniziativa politica, in Italia, abbiamo fatto partire l’esperienza dell’unità nazionale guidata da Mario Draghi".