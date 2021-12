L'ultimo pareggio tra Roma e Sampdoria all'Olimpico risale al settembre 2012 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A contro la Roma e potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza subire alcun gol. La quota su una vittoria dei padroni di casa però al momento è 1.60. Un esito NG sull’incontro di mercoledì è quotato su Better a 2.25. Un gol della Roma nel primo tempo è dato a 1.56 su Goldbet. La Roma vincente è data a 1.60. Il pareggio a 4.10. La Sampdoria vincente a 5.40. Le quote sui marcatori: Abraham a 2.10, Mayoral a 2.55. L’ultimo pareggio tra Roma e Sampdoria all’Olimpico in Serie A ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laha vinto 2-0 l’ultima partita di Serie A contro lae potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015;, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza subire alcun gol. La quota su una vittoria dei padroni di casa però al momento è 1.60. Un esito NG sull’incontro di mercoledì è quotato su Better a 2.25. Un gol dellanel primo tempo è dato a 1.56 su Goldbet. Lavincente è data a 1.60. Ila 4.10. Lavincente a 5.40. Le quote sui marcatori: Abraham a 2.10, Mayoral a 2.55. L’traall’in Serie A ...

Advertising

Andrea842631710 : Il pareggio dell’#Atalanta ci ricorda( sopratutto a chi è stato un po’ frettoloso) che la corsa #CL è aperta Peccat… - aboutjklub : ??? Ricordate l'ultima Vittoria, l'ultimo pareggio e l'ultima sconfitta in Totale vs il Cagliari? E l'ultima Vittor… - MilanPress_it : L'ultimo Empoli-Milan...????? - retesoletv : Alle 19.10 il #TgUmbria. In #scaletta anche: • gli #anestesisti umbri contro i #novax • l'ultimo #covidparty scop… - DavideHauner : @MarcoRizzoPC @MarcoRizzoPC a parte gli altri punti che dimostrano che le mancano le basi di eco politica, sull ult… -