L' intervento introduttivo di Draghi alla conferenza stampa di fine anno

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pubblichiamo la trascrizione integrale dell'che il presidente del Consiglio Marioha tenuto introducendo ladicon i giornalisti parlamentari. Buongiorno a tutti, vorrei prima di tutto ringraziare voi giornalisti per tutto ciò che fate per la democrazia e per la libertà. Vorrei anche ringraziare, in particolare, laparlamentare per il lavoro svolto quest'. Le conferenzesono state un'occasione molto importante per rispondere alle vostre osservazioni, alle vostre critiche e alle vostre perplessità. E poi anche e soprattutto per provare a raccontare l'azione di governo a voi e anche a tutti i cittadini. Spero abbiate trovato queste conferenze...

Sono un nonno al servizio delle istituzioni" Pubblichiamo la trascrizione integrale dell'che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto introducendo la conferenza stampa di fine ...NAPOLI - Al primo incontro delle autorità di governo cittadine, questo pomeriggio in cattedrale, per un Patto Educativo per Napoli, l'dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia è stato un preciso invito ad abbandonare ogni individualismo anche nella cooperazione sociale per lavorare in rete e fattivamente a ...Il premier ha parlato di campagna vaccinale, ha invitato i cittadini a sottoporsi alla terza dose. E ha detto che tutti gli obittivi del Pnrr sono stati raggiunti ...«Non possiamo passeggiare per la nostra Napoli, incontrare i volti di tanti bambini abbandonati a sé stessi e passare oltre, come se non fossero figli nostri, come se la loro cura non dipendesse anche ...