Inter-Torino 1-0, basta Dumfries: tabellino e highlights (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ancora l'olandese in gol. Per i nerazzurri è sufficiente il vantaggio minimo Inter-Torino, tabellino e highlights – basta il vantaggio minimo all'Inter di Simone Inzaghi per continuare a vincere. Ancora una volta i padroni di casa si dimostrano infallibili tra le mura amiche di San Siro, con i nerazzurri già lanciatissimi in campionato, già campioni d'inverno e pronti a bissare il successo dello scorso anno, anche senza Antonio Conte o Romelu Lukaku. L'assetto tattico dell'Inter è sempre lo stesso, con un 3-5-2 equilibrato e dinamico anche ...

