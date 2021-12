Inter, non solo Pinamonti: le 23 plusvalenze da paura, perché i nerazzurri ora tremano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fulmine a ciel sereno magari no, dopotutto la vicenda era nota da settimane, ma un po' di preoccupazione, per l'Inter, certamente sì. L'indagine sulle presunte plusvalenze fittizie nel mondo del calcio si allarga e adesso la procura di Milano indaga sulle operazioni di mercato dei nerazzurri. Ieri la Guardia di Finanza, su delega dei Pm, ha effettuato una perquisizione nella sede dell'Inter, oltre che della Lega di serie A, per acquisire documenti relativi alle plusvalenze effettuate dal club del Biscione nel biennio 2017-2019, dopo che già il 9 dicembre le Fiamme Gialle avevano trasmesso un'informativa alla Procura di Milano, evidenziando criticità nei bilanci dell'Inter. MAI CON I "GRANDI" Il tutto rientra nell'indagine sulle plusvalenze che nelle ultime ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fulmine a ciel sereno magari no, dopotutto la vicenda era nota da settimane, ma un po' di preoccupazione, per l', certamente sì. L'indagine sulle presuntefittizie nel mondo del calcio si allarga e adesso la procura di Milano indaga sulle operazioni di mercato dei. Ieri la Guardia di Finanza, su delega dei Pm, ha effettuato una perquisizione nella sede dell', oltre che della Lega di serie A, per acquisire documenti relativi alleeffettuate dal club del Biscione nel biennio 2017-2019, dopo che già il 9 dicembre le Fiamme Gialle avevano trasmesso un'informativa alla Procura di Milano, evidenziando criticità nei bilanci dell'. MAI CON I "GRANDI" Il tutto rientra nell'indagine sulleche nelle ultime ...

Advertising

Corriere : Plusvalenze Inter, inchiesta per falso in bilancio. Verifiche sul Milan, escluse irrego... - FBiasin : Steven #Zhang si è collegato oggi dalla Cina per rivolgere gli auguri di Natale a tutta la famiglia #Inter. Present… - AntoVitiello : #Kjaer: “Sto bene. Purtroppo ho avuto un grave infortunio. Ci vuole tempo e pazienza. Lavoro 7-8 ore al giorno: il… - Adenuricfla : RT @Lisander73: @Andrea4DeSimone @mauro_suma In realtà non pagheranno mai abbastanza la fortuna di aver vinto una champions league pareggia… - 78Andreapinna : RT @LelloPinto: #Plusvalenze 'Tutti lo sanno'. Ma c'è qualcuno che ruba una mela, e c'è qualcuno che ruba l'incasso del supermercato. Juve,… -