Inter, Marotta tenta il colpaccio per l’attacco: interesse perDarwin Núñez, ma occhio alla clausola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non è una novità che l’Inter stia valutando opzioni per inserire durante il prossimo mercato di gennaio innesti all’Interno del suo progetto. Inzaghi ha le idee alquanto chiare, e le ha già comunicate alla società. A tal proposito, i campioni d’Italia sarebbero ben propensi nel fare un salto di qualità soprattutto per quanto riguarda il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non è una novità che l’stia valutando opzioni per inserire durante il prossimo mercato di gennaio innesti all’no del suo progetto. Inzaghi ha le idee alquanto chiare, e le ha già comunicatesocietà. A tal proposito, i campioni d’Italia sarebbero ben propensi nel fare un salto di qualità soprattutto per quanto riguarda il L'articolo

Advertising

FBiasin : Steven #Zhang si è collegato oggi dalla Cina per rivolgere gli auguri di Natale a tutta la famiglia #Inter. Present… - capuanogio : Lite tra #Marotta e #Barone nell'assemblea dove si è parlato di un possibile rinvio delle scadenze del pagamento st… - FBiasin : #Marotta: “Ho detto a #Barone quello che gli dovevo dire. L'#Inter è per la trasparenza, abbiamo sempre adempiuto a… - BisInterista : @F9012419 Credimi, amico, Marotta è il male dell'Inter. Non ha costruito nulla per il futuro - carlito_786 : RT @elliott_il: @CalcioFinanza Siamo puliti, adesso facciamo transparenza come ha chiesto Marotta. E gia che ci siamo, un bel certamento an… -