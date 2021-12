In vista dell’arrivo del nuovo digitale terrestre un nuovo step dal 3 gennaio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci sono diversi passaggi da superare prima dell’arrivo del nuovo digitale terrestre in Italia, in via definitiva. Si tratta di step tecnici che, soprattutto nel corso del 2022 alle porte potrebbero rendere necessari degli interventi sui televisori di casa. Anche se non parliamo ancora dell’effettivo passaggio alla nuova tecnologia DVB-T2, è utile conoscere cosa accadrà fin dai primi giorni di gennaio, per un numero nemmeno esiguo di cittadini italiani. Cosa succede dal 3 gennaio Già da lunedì 3 gennaio, partirà il cosiddetto processo di refarming per diverse regioni del nord Italia. Questa procedura di natura tecnica, in realtà, ha visto la luce in Sardegna, in prima battuta, e ora dovrà essere portata a compimento anche nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci sono diversi passaggi da superare primadelin Italia, in via definitiva. Si tratta ditecnici che, soprattutto nel corso del 2022 alle porte potrebbero rendere necessari degli interventi sui televisori di casa. Anche se non parliamo ancora dell’effettivo passaggio alla nuova tecnologia DVB-T2, è utile conoscere cosa accadrà fin dai primi giorni di, per un numero nemmeno esiguo di cittadini italiani. Cosa succede dal 3Già da lunedì 3, partirà il cosiddetto processo di refarming per diverse regioni del nord Italia. Questa procedura di natura tecnica, in realtà, ha visto la luce in Sardegna, in prima battuta, e ora dovrà essere portata a compimento anche nel ...

Advertising

wordweb81 : In vista dell'arrivo del nuovo #digitaleterrestre un nuovo step dal 3 gennaio - ageopricerca : Su @qn_carlino Donatella Barbetta ha chiesto ad Ageop Ricerca Odv un punto di vista sulle #vaccinazioni ai bambini,… - pinabarrow : I ?? NEVE, sono contenta di averne vista un pochino prima della fine dell'anno, adesso speriamo che con l'arrivo del… - AgenziaOpinione : ASSOCIAZIONE FILOROSSO ODV – AICEC * COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: « SOLIDARIETÀ, IN VISTA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE… - MilanoFree : Per questo fine settimana consigliamo di scoprire le tante attività che ci sono in città in vista dell’avvicinarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : vista dell’arrivo In vista dell’arrivo del nuovo digitale terrestre un nuovo step dal 3 gennaio OptiMagazine