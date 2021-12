In Ucraina l'albero di Natale crolla all'improvviso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un albero di Natale e' stato abbattuto dal vento a Mariupol, citta' costiera dell'Ucraina. L'abete di 14 metri e' collassato su se stesso in mezzo alla piazza gremita, senza causare feriti. 22 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Undie' stato abbattuto dal vento a Mariupol, citta' costiera dell'. L'abete di 14 metri e' collassato su se stesso in mezzo alla piazza gremita, senza causare feriti. 22 ...

Advertising

statodelsud : Ucraina, l’enorme albero di Natale crolla improvvisamente in mezzo alla piazza | Video - Pino__Merola : Ucraina, l’enorme albero di Natale crolla improvvisamente in mezzo alla piazza | Video - statodelsud : Ucraina, l’enorme albero di Natale crolla improvvisamente in mezzo alla piazza | Video - Pino__Merola : Ucraina, l’enorme albero di Natale crolla improvvisamente in mezzo alla piazza | Video -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina albero In Ucraina l'albero di Natale crolla all'improvviso Un albero di Natale e' stato abbattuto dal vento a Mariupol, citta' costiera dell'Ucraina. L'abete di 14 metri e' collassato su se stesso in mezzo alla piazza gremita, senza causare feriti. 22 dicembre ...

L'Albero di Natale di 14 metri fa una brutta fine... e crolla! Un enorme albero di Natale, alto 14 metri, è crollato nel centro della città costiera di Mariupol, in Ucraina a causa delle forti raffiche di vento nella zona. Una scena per certi versi esilarante, anche se ...

Ucraina, l'enorme albero di Natale crolla improvvisamente in mezzo alla piazza | Video Panorama In Ucraina l'albero di Natale crolla all'improvviso Un albero di Natale e' stato abbattuto dal vento a Mariupol, citta' costiera dell'Ucraina. L'abete di 14 metri e' collassato su se stesso in ...

Dodici mete da mettere sotto l’albero Se le restrizioni sui viaggi si fanno sentire, nulla vieta di immaginare il calendario ideale dove andare nel 2022, magari inseguendo mese dopo mese dove la natura è più spettacolare ...

Undi Natale e' stato abbattuto dal vento a Mariupol, citta' costiera dell'. L'abete di 14 metri e' collassato su se stesso in mezzo alla piazza gremita, senza causare feriti. 22 dicembre ...Un enormedi Natale, alto 14 metri, è crollato nel centro della città costiera di Mariupol, ina causa delle forti raffiche di vento nella zona. Una scena per certi versi esilarante, anche se ...Un albero di Natale e' stato abbattuto dal vento a Mariupol, citta' costiera dell'Ucraina. L'abete di 14 metri e' collassato su se stesso in ...Se le restrizioni sui viaggi si fanno sentire, nulla vieta di immaginare il calendario ideale dove andare nel 2022, magari inseguendo mese dopo mese dove la natura è più spettacolare ...