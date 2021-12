Il Capricorno è silenzioso | fuori dal gregge e dai luoghi comuni | filtra e governa ogni emozione nella quiete più assoluta Vi ci ritrovate?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilnel mosaico del 1952 sul pavimento al centro della Galleria Umberto I, a Napoli (foto Getty Images). Che voglia di crescere in fretta ha il! E di scrollarsi di dosso la retorica, la commozione che gocciola dagli sguardi dei parenti appesi alla sua culla. Che desiderio immenso e testardo ha di emanciparsi daie dalla gente, per filare via dritto per la sua strada! E uscire in fretta dalla nebbia poetica dei segni d’Acqua che si stordiscono di incanto pur di languirestagnazione. Lui, invece, è figlio dell’inverno più rigido, e non ha intenzione di restare intrappolato da colpe e rimpianti, o di affogare nell’indulgenza per se stesso. Basta. Ilchiude la porta di casa per non sentire più chi lo accusa di cinismo. ...