Hawkeye avrà una seconda stagione? Le teorie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Quest'oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, termina Hawkeye. La serie TV è arrivata su Disney+ raccontando una nuova avventura di Occhio di Falco, introducendo nuovi personaggi e rispolverando vecchie facce dell'universo Marvel. Ma avrà una seconda stagione? È questo il dilemma che affligge i fan dell'MCU. Ora che Clint Barton ha scoperto chi è il burattinaio che sta muovendo i fili della sua recente disavventura, ha tutta l'intenzione di metterci un punto, una volta per tutte. La storia è partita con un Clint in borghese a New York in compagnia dei figli. Si godono un momento di famiglia, ammirando le decorazioni natalizie della città prima di tornare a casa. Ma, si sa, la vita da Avengers è tutto fuorché tranquilla e Occhio di Falco non ha ancora terminato il suo lavoro. Hawkeye, le ipotesi per una ...

am2th1st : RT @_Stilinski24_: SPOILER #Hawkeye #HawkeyeSeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da ora in avanti questa scena avrà un posto s… - lookandlove : Per me ora che è finito #Hawkeye : 1) WandaVision ( avrà sempre un posto speciale nel mio cuore) e Hawkeye 2) TFATWS 3) Loki - accorgersi : vabbe devo ancora vedere what if e hawkeye è ultima ma solo perché la considero come serie 'perditempo', non credo… - _Stilinski24_ : SPOILER #Hawkeye #HawkeyeSeries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Da ora in avanti questa scena avrà un po… - nowbacktome_ : #Hawkeye . . . . . . questa serie mi è piaciuta, ci sono alcune cose che mi hanno delusa tipo la storia di maya ma… -