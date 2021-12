GFVIp, Alex Belli: 'La verità sul mio rapporto con Soleil Sorge' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alex Belli dopo la squalifica al Grande Fratello Vip parla del suo rapporto con Soleil Sorge . Alex Belli e Soleil Sorge durante l'avventura nella casa sono stati praticamente inseparabili, poi l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dopo la squalifica al Grande Fratello Vip parla del suocondurante l'avventura nella casa sono stati praticamente inseparabili, poi l'...

Advertising

GrandeFratello : Aldo non usa mezze parole nei confronti di Alex: ecco il suo pensiero sulle vicende che lo hanno coinvolto nella Ca… - GrandeFratello : La reazione di Soleil alle storie di Alex e Delia... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Queen Stefania Orlando non si è certamente risparmiata... nel suo pensiero su Alex e Soleil! Ecco cosa è successo i… - C_o_l_e_t_t_e_8 : RT @nonsensemonde: Oggi 22 dicembre è il compleanno di alex belli... altri 3 giorni e.... ???? #gfvip - fabiani_ilaria : Allora io amo Aldo e lo tifavo dall'inizio e chi mi segue sa. Così come non ho mai 'odiato' nessun concorrente e ne… -