Covid, il numero dei paesi con zero casi scende ancora: da 74 a 53 – I dati Comune per Comune (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono in crescita i nuovi casi Covid per 100.000 abitanti in provincia di Bergamo: 188. Un importante incremento, che conferma la crescita della curva epidemica, rilevata già le scorse settimane (progressivamente, 107 nuovi casi per 100.000 abitanti, 79 quella precedente, 65 di due settimane fa e 57 di tre settimane or sono, fino ai 40 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è pari a + 909 (+75,4%) contro i + 319 (36%) della scorsa settimana, i +56 (21,4%) di due settimane fa, +95 (15%) di tre settimane fa e i +186 (41,4%) di un mese fa. Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è ulteriormente sceso ed è pari a 53 (21,8% del totale dei comuni della provincia) contro i 74 (30,5%) della scorsa settimana, 91 (37,4%) di due ...

