Che intrigo!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Storia di Haya, principessa in fuga guarda le foto Una storia di spionaggio, rapimenti, soldi e tradimenti, che potrebbe essere tranquillamente la trama di un nuovo film di 007. Ma la realtà, si sa, a volte supera la fantasia, e in questa vicenda ogni particolare, anche quello che può sembrare il più esagerato, è reale. La principessa Haya e l’ex marito, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sceicco di Dubai (AP Photo/str) Si parte da un divorzio, e non farebbe certo notizia visto quanti se ne firmano ogni giorno. Ma capirete che cambia tutto quando emergono i nomi dei due ex coniugi. Lui è lo sceicco Mohammed bin Rashid ...