Bufera Uomini e Donne, La famosa Dama radiata dal programma, Maria furiosa: "Ti buttiamo fuori se torni" Fan sotto choc

E' di Alessandro Rosica lo scoop secondo cui Sophie Codegoni sarebbe un personaggio ormai radiato dalla redazione di Uomini e Donne e da Maria de Filippi. L'esperto di gossip ha rivelato la notizia nel corso di una delle prime puntate del Grande Fratello Vip, nel momento in cui Alfonso Signorini si stava dedicando alla ragazza. La bella diciannovenne è stata conosciuta dal pubblico italiano per essere stata, l'anno scorso, tronista del dating show di Maria De Filippi. In particolare, durante il suo percorso ha rifiutato ben quattrocento ragazzi che han chiamato la trasmissione per andare a corteggiarla. Una scelta, la sua, che si è rivelata molto ardua. Per prendere parte a Uomini e Donne Sophie Codegoni si è trasferita a Roma, lontana da sua madre e dai suoi affetti.

