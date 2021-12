Bufala sulla nota AIFA 0147737 che prende le distanze dal governo sui vaccini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bisogna analizzare con precisione ed attenzione la presunta nota AIFA 0147737 indirizzata al Ministero dell’Interno, considerando il fatto che a detta di qualcuno il documento in questione sia particolarmente significativo. Dopo aver citato l’agenzia in passato per il pronunciamento su alcuni farmaci, come vi abbiamo riportato in passato, oggi bisogna prendere in esame una vera e propria Bufala, in relazione alla cattiva interpretazione di un testo. La cui autenticità non è neppure confermata ufficialmente per intenderci. Grossa confusione sulla presunta nota AIFA 0147737 indirizzata al Ministero dell’Interno Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, soprattutto con coloro che utilizzano la fantomatica nota ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bisogna analizzare con precisione ed attenzione la presuntaindirizzata al Ministero dell’Interno, considerando il fatto che a detta di qualcuno il documento in questione sia particolarmente significativo. Dopo aver citato l’agenzia in passato per il pronunciamento su alcuni farmaci, come vi abbiamo riportato in passato, oggi bisognare in esame una vera e propria, in relazione alla cattiva interpretazione di un testo. La cui autenticità non è neppure confermata ufficialmente per intenderci. Grossa confusionepresuntaindirizzata al Ministero dell’Interno Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, soprattutto con coloro che utilizzano la fantomatica...

