Abbracci e Covid, come comportarsi: “La stretta ideale è tra i 5 e i 10 secondi”. L’esperta: “Effetti positivi sul sistema immunitario” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Parlarne in piena quarta ondata e con la minaccia della variane Omicron che potrebbe portarci a un picco di contagi entro un paio di settimane potrà sembrare una provocazione. Sì, perché di Abbracci ne avremmo bisogno, forse oggi più di ieri. Almeno da elargire ai propri familiari, se ben protetti da tamponi e vaccini. Tra l’altro una recente ricerca ha proprio messo in luce che un braccio posato sulla spalla, l’altro sotto il braccio dell’interlocutore e una stretta che duri tra i 5 e i 10 secondi dà particolare piacere soprattutto a chi lo riceve e senza metterlo in imbarazzo. Lo afferma uno studio coordinato dai ricercatori dell’University of London e pubblicato su Acta Psychologica. Un gesto così semplice ma diventato dannatamente complicato in tempi di pandemia. Che può scatenare a livello biochimico una serie di reazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Parlarne in piena quarta ondata e con la minaccia della variane Omicron che potrebbe portarci a un picco di contagi entro un paio di settimane potrà sembrare una provocazione. Sì, perché dine avremmo bisogno, forse oggi più di ieri. Almeno da elargire ai propri familiari, se ben protetti da tamponi e vaccini. Tra l’altro una recente ricerca ha proprio messo in luce che un braccio posato sulla spalla, l’altro sotto il braccio dell’interlocutore e unache duri tra i 5 e i 10dà particolare piacere soprattutto a chi lo riceve e senza metterlo in imbarazzo. Lo afferma uno studio coordinato dai ricercatori dell’University of London e pubblicato su Acta Psychologica. Un gesto così semplice ma diventato dannatamente complicato in tempi di pandemia. Che può scatenare a livello biochimico una serie di reazioni ...

