“Una nessuna centomila” sostiene la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano

Milano – "Una nessuna centomila" comunica il suo sostegno, con una donazione di 200.000 euro, a favore del centro antiviolenza "Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano (CADMI)" per dare un concreto ed importante aiuto quotidiano a tutte le Donne con un vissuto legato alla violenza. Il concerto, dopo due rinvii per pandemia, dovrebbe tenersi l'11 giugno del 2022 alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Per informazioni: https://www.ticketone.it/artist/una-nessuna-centomila/. Organizzazione a cura di Friends and Partners. L'articolo L'Opinionista.

