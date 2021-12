Uccisa per aver denunciato una rete di pedofili: condannato all’ergastolo il mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino (Di martedì 21 dicembre 2021) Ergastolo per Francesco Tamarisco, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Matilde Sorrentino. Per la Prima Sezione della Corte d’Assise di Napoli (presidente Antonio Palumbo, giudice a latere Giuseppe Sassone), il mandante dell’omicidio della mamma coraggio che denunciò le violenze sessuali subite dal figlio a Torre Annunziata, è il capo dei Tamarisco, organizzazione criminale dedita al traffico di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Ergastolo per Francesco Tamarisco, riconosciuto colpevoledi. Per la Prima Sezione della Corte d’Assise di Napoli (presidente Antonio Palumbo, giudice a latere Giuseppe Sassone), ildella mamma coraggio che denunciò le violenze sessuali subite dal figlio a Torre Annunziata, è il capo dei Tamarisco, organizzazione criminale dedita al traffico di L'articolo proviene da Inews.it.

sbonaccini : Luciano Battaglia, fratello di Aurora, uccisa a 9 anni dai nazisti durante l'eccidio di San Giorgio di Piano. Alla… - APellino : RT @G1NGERETTI: Ho visto tipo dieci minuti di video sulla pesantezza di Yolanda Hadid e le sue regole assurde sul cibo per le figlie (model… - G1NGERETTI : Ho visto tipo dieci minuti di video sulla pesantezza di Yolanda Hadid e le sue regole assurde sul cibo per le figli… - PupiaTv : Torre Annunziata, “mamma coraggio” uccisa dopo aver fatto arrestare banda di pedofili: ergastolo per boss Tamarisco… - airplaneoversea : - nord coreane per giustificare questi omicidi. Il governo sosteneva che gli studenti che lottavano per la democraz… -