Advertising

LaNotifica : Trentalange “Fare l’arbitro formidabile strumento di crescita” - CorriereCitta : Trentalange “Fare l’arbitro formidabile strumento di crescita” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Trentalange 'Fare l'arbitro formidabile strumento di crescita' - - andi23abati : @SimoneCristao Trentalange non faceva i porno? Che tornasse a fare quelli... - maledetto1977 : @MilanTV @mauro_suma @lucaserafini4 Si ma Trentalange ha detto che Giroud impatta e se impatta c'è poco da fare, im… -

Ultime Notizie dalla rete : Trentalange Fare

Il Giornale delle Partite IVA

...ha anche detto che 'possiamo casomai avere da ridire sulla modalità in cui si è arrivati alla decisione giusta di annullare il gol, con l'arbitro che sarebbe dovuto andare auna 'on ...La decisione di annullare è giusta anche se la modalità poteva essere diversa, l'arbitro doveva andare al'on - field review', ha spiegatocommentando uno degli episodi chiave dell'...ROMA (ITAPRESS) - Dall'obiettivo di far parlare gli arbitri per spiegare le decisioni prese ai complimenti per il designatore Gianluca Rocchi, dall'elogio ...Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato ai microfoni di GR Parlamento, ed in particolare si è soffermato sugli ultimi episodi ...